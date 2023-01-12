США начали массовую переброску танков в Восточную Европу

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Более тысячи единиц бронетехники США отправится в Польшу и Литву в рамках политики усиления восточного фланга НАТО. Об этом сообщает Reuters.

"Большое количество танков и военной техники армии США начало прибывать в голландский порт Флиссинген в среду, а затем направилось в Польшу и Литву в рамках усилий по укреплению восточного фланга НАТО", – указано в сообщении.

В статье сообщается о направлении примерно 1250 единиц военной техники, включающей в себя танки M-1 Abrams и БМП Bradley. Издание уточняет, что НАТО укрепляет восточный фланг после начала украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз и НАТО подписали новую декларацию о стратегическом сотрудничестве. Она призвана продвинуть стратегическое партнерство между Альянсом и Евросоюзом.

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