ЕС и НАТО подписали новую декларацию о сотрудничестве

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Евросоюз и НАТО подписали новую декларацию о стратегическом сотрудничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония подписания соглашения состоялась в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Со стороны ЕС документ подписали председатель Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, со стороны Североатлантического альянса – генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

"Мы только что подписали третью совместную декларацию НАТО – ЕС, чтобы еще дальше продвинуть стратегическое партнерство между Альянсом и Евросоюзом, это как никогда важно", – заявил Столтенберг после подписания декларации.

Ранее Столтенберг заявил, что страны – члены НАТО и Евросоюза истощили свои военные ресурсы, помогая Украине. При этом он заметил, что решение помогать Киеву было правильным, поскольку речь идет о безопасности всего Запада.

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