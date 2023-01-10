Песков назвал США и НАТО одной из сторон украинского конфликта

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Соединенные Штаты и Североатлантический альянс де-факто стали одной из сторон украинского конфликта. Таким мнением поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией", – цитирует пресс-секретаря президента РФ RT.

Песков подчеркнул, что вовлеченность западных государств в противостояние стала слишком очевидной.

Помимо этого, он отметил, что в Кремле не считают, что слова российских властей об участии Альянса в конфликте могут стать причиной дополнительной поддержки Украины.

Кроме того, Песков заявил, что правительство РФ считает циничной реакцию на режим прекращения огня на Украине в Рождество со стороны Киева и лидеров Запада. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что подобное решение было принято в гуманитарных целях.

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