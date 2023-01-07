ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

ВСУ утром в субботу выпустили шесть ракет из РСЗО в сторону Макеевки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Зафиксирован обстрел <...> по направлению: <...> населенный пункт Константиновка – населенный пункт Макеевка (Горняцкий район)", – говорится в телеграм-канале СЦКК.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Севастополем. По словам губернатора Михаила Развожаева, дрон был сбит над Северным молом в районе Севастопольской бухты.

С 12:00 6 января до 24:00 7 января по поручению Владимира Путина по всей линии боевого соприкосновения был объявлен режим прекращения огня.

С таким призывом к руководству РФ ранее обратился патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России, заявив, что Москва будет использовать режим тишины для усиления своих позиций на линии фронта.



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