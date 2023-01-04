Заместитель командира полка погиб в результате удара ВСУ по Макеевке

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

В результате удара ВСУ по Макеевке погиб заместитель командира полка подполковник Бачурин. Об этом сообщил первый заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Сергей Севрюков.

По словам генерал-лейтенанта, число погибших военнослужащих увеличилось до 89. При разборе завалов были приняты все доступные меры по спасению пострадавших. Раненых эвакуировали в больницы.

Севрюков также заявил, что основной причиной гибели военных является использование мобильных телефонов, которые смогли запеленговать ВСУ. Он подчеркнул, что по итогам расследования должностные лица, виновные в трагедии, будут привлечены к ответственности.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар шестью снарядами РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских военных частей в районе Макеевки. Пусковая установка, из которой украинская сторона вела обстрел, была уничтожена ответным огнем ВС РФ.

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