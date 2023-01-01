ВСУ выпустили по Донецку 25 ракет из РСЗО

Фото: телеграм-канал "ДНР| Новости| Сводки| Перекличка|"

ВСУ продолжили обстрел Донецка, по городу было выпущено 25 ракет из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:00 - н.п. Невельское – г. Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено 25 ракет РСЗО", – указано в сообщении.

Также сообщается, что 6 снарядов калибра 155 миллиметров были выпущены по Кировскому району.

Донецк и Макеевка уже подвергались обстрелу в ночь на 1 января. Тогда украинские военные выпустили более 10 ракет РСЗО и более 20 снарядов калибром 155 миллиметров. В Макеевке сообщили о более чем 15 пострадавших.

Вскоре после первого обстрела Донецка, на Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

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