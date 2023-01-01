01:30Происшествия
ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом – губернатор
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО", – написал он.
Губернатор заявил, что согласно предварительным данным, пострадавших нет. Он уточнил, что в четырех частных домах в селе Новая Нелидовка были выбиты окна. По его словам, подомовой обход продолжается.
Ранее Гладков рассказал, что из-за обстрелов со стороны украинских сил в регионе погибли 22 мирных жителя. Он уточнил, что более 100 человек были ранены.
30 декабря ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Снаряды попали на территорию промышленного предприятия и выбили окна, обошлось без пострадавших.
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