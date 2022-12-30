15:47Происшествия
Свыше 20 мирных жителей погибли в результате обстрелов Белгородской области
Фото: телеграм-канал ''Вячеслав Гладков''
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских сил в регионе погибли 22 мирных жителя. Об этом он рассказал "России 24".
"Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, – это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены", – уточнил он.
Кроме того, постоянные атаки ВСУ приводят к серьезным разрушениям, подчеркнул Гладков. От обстрелов пострадали более 1,6 тысячи квартир и жилых домов.
Губернатор рассказал, что в 15 населенных пунктах действует особый режим, власти постарались отселить мирных граждан. На этих территориях объявлена чрезвычайная ситуация. По словам главы региона, там нет тепла и газа, а восстановление невозможно в настоящее время из-за непрекращающихся обстрелов.
"Мы уже с этой проблемой сами не справимся, мы обратились на уровень правительства РФ за оказанием помощи", – признался Гладков.
Ранее Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Снаряды украинской армии попали на территорию промышленного предприятия. В здании были выбиты окна, на территории объекта оказалось повреждено ограждение. Отмечалось, что пострадавших в результате обстрела нет.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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