Свыше 20 мирных жителей погибли в результате обстрелов Белгородской области

Фото: телеграм-канал ''Вячеслав Гладков''

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских сил в регионе погибли 22 мирных жителя. Об этом он рассказал "России 24".

"Год оказался для нас сложным, и самая большая беда, которая случилась, – это погибшие мирные жители: 22 человека погибли, 100 мирных жителей ранены", – уточнил он.

Кроме того, постоянные атаки ВСУ приводят к серьезным разрушениям, подчеркнул Гладков. От обстрелов пострадали более 1,6 тысячи квартир и жилых домов.

Губернатор рассказал, что в 15 населенных пунктах действует особый режим, власти постарались отселить мирных граждан. На этих территориях объявлена чрезвычайная ситуация. По словам главы региона, там нет тепла и газа, а восстановление невозможно в настоящее время из-за непрекращающихся обстрелов.

"Мы уже с этой проблемой сами не справимся, мы обратились на уровень правительства РФ за оказанием помощи", – признался Гладков.

Ранее Шебекинский городской округ Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Снаряды украинской армии попали на территорию промышленного предприятия. В здании были выбиты окна, на территории объекта оказалось повреждено ограждение. Отмечалось, что пострадавших в результате обстрела нет.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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