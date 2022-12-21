Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Желтый уровень террористической опасности продлили в Белгородской области до 5 января. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

Он добавил, что соответствующий документ уже подписан.

Ранее Гладков рассказал, что хутор Панков Шебекинского городского округа обстреляли со стороны Украины. В результате инцидента никто не пострадал. В двух частных домах осколки снаряда выбили окна.

До этого ВСУ атаковали городской округ Шебекино. В результате инцидента было нарушено электроснабжение. Около 14 тысяч жителей были лишены света.



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