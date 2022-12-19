Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ увеличилось до 10 – губернатор

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Украины увеличилось до 10. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

"Вчера выдался крайне тяжелый день. Были обстрелы со стороны ВСУ Украины. Белгород и Белгородский район: 1 человек погиб, 10 человек ранены", – написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что 7 человек из числа пострадавших уже находятся на амбулаторном лечении дома, тем же, кто еще не покинул больницу, оказывается необходимая помощь.

Гладков заявляет, что из-за обстрелов пострадало 75 жилых и промышленных построек и квартир, а также 40 автомобилей. По его словам, администрация города работает максимально быстро для восстановления повреждений.

Об обстреле Белгородской области сообщалось в воскресенье, 18 декабря. Тогда губернатор региона заявлял об одном погибшем и одном раненом.

До этого власти Белгородской области обратились за помощью к федеральному центру. Средства необходимы для восстановления разрушенных из-за обстрелов ВСУ объектов, в числе которых местные школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные объекты.

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