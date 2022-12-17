Украинские военные выпустили по Донецку 10 ракет из РСЗО "Град"

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка, в районе Университетской улицы и проспекта Ватутина прогремело не менее 10 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины заявили, что по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка было выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня "Град".

В ночь на субботу, 17 декабря, ВСУ обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив 6 ракет из РСЗО "Град". Взрывы в городе раздались в 02:26 (03:26 по московскому времени).

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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