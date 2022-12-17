ВСУ ночью обстреляли Буденновский район Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Украинские войска ночью обстреляли Буденновский район Донецка, выпустив 6 ракет из РСЗО «Град». Об этом представительство ДНР в СЦКК написало в своем телеграм-канале.

"02:26 - н.п. Тоненькое - г. Донецк (Буденовский р-н): выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", – указано в сообщении.

15 декабря Донецк подвергся массированному удару обстрелу со стороны украинских военных. По центру города было выпущено 40 ракет из РСЗО "Град". Под обстрелом оказались социальные объекты и жилые дома. Из-за ударов ВСУ погиб один человек и еще девять человек, в том числе ребенок, получили ранения.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Донецку

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