ВСУ обстреляли село Безымено в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли село Безымено в Грайвороновском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В результате обстрела <...> разрушен один частный жилой дом – снаряд попал в крышу. Жертв и пострадавших нет", – написал он в своем телеграм-канале.

Чиновник уточнил, что семью, которая проживала в пострадавшем доме, переселили в безопасное место. В настоящее время продолжается подомовой обход местных жителей.

Ранее ВСУ обстреляли Ворошиловский район в центре Донецка. Это был самый массированный удар по городу с 2014 года – всего было выпущено 40 ракет, несколько из которых попали в жилые дома.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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