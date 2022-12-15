ПВО сработало над Курским районом, пострадавших нет – губернатор

Фото: kremlin.ru

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над Курским районом сработала система противовоздушной обороны. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Над Курским районом сегодня вечером сработала система ПВО. Пострадавших и каких-либо разрушений нет. Спасибо нашим защитникам!", – написал он.

До этого сообщалось о работе ПВО над городом Клинцы. Об этом заявил Губернатор Брянской области Александр Богомаз, уточнив, что все ракеты, выпущенные ВСУ, сбиты.

Украинские военные обстреливали город Клинцы и в ночь на вторник, 13 декабря. Ракета была сбита российскими силами противовоздушной обороны, пострадавших и разрушений не было.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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