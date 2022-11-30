Глава Брянской области сообщил о нарушении электроснабжения в поселке Суземка

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Электроснабжение нарушено в поселке Суземка Суземского района Брянской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Ранее Суджанский и Кореневский районы Курской области частично остались без электричества после обстрела со стороны Украины. Губернатор региона Роман Старовойт сообщил об 11 прилетах и попадании в энергообъект.

До этого ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, что также привело к нарушению электроснабжения. Из-за этого в населенном пункте не было электричества.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Курской области зафиксировали 11 прилетов украинских боевых снарядов

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