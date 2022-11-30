Два района Курской области частично обесточены из-за обстрелов ВСУ – власти

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Суджанский и Кореневский районы Курской области частично обесточены после обстрелов со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"ВСУ обстреливают Суджанский район. Всего зафиксировано порядка 11 прилетов. Есть попадание по объекту энергоснабжения", – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Курской области отметил, что на данный момент информация о пострадавших не поступала. После завершения обстрела специалисты оценят ущерб и приступят к восстановлению повреждений.

Накануне ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области. В населенном пункте зафиксировали не менее 10 прилетов. Никто из людей не пострадал.

По словам губернатора, повреждения получили объекты энергоснабжения, в результате чего часть поселка оказалась обесточена.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Курской области возобновили энергоснабжение после повреждения подстанции

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