Глава Курской области сообщил об обстреле поселка Теткино со стороны Украины

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области. Об этом глава региона Роман Старовойт написал в своем телеграм-канале.

По его словам, в населенном пункте зафиксировали не менее 10 прилетов. В результате происшествия никто не пострадал.

Старовойт добавил, что после обстрела разрушений не обнаружено, однако повреждения получили объекты энергоснабжения. В результате часть поселка оказалась обесточена.

"Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена", – написал губернатор.

Ранее в Донецкой Народной Республике сообщили об освобождении населенных пунктов Перше Травня и Андреевка. В ДНР также рассказали, что Вооруженные силы Украины потеряли в сражениях с ВС РФ более 60 бойцов за последние сутки.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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