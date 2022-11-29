В ЛНР отразили попытки наступления ВСУ в направлении Сватово

Фото: Минобороны РФ

В Луганской Народной Республике отразили попытки наступления бойцов ВСУ в направлении населенного пункта Сватово, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

"На протяжении минувших суток несколько ротно-тактических групп противника пытались прорвать нашу линию обороны сразу с трех направлений. Все атаки были отражены", – рассказал Марочко.

По его словам, военнослужащие Украины понесли большие потери и вернулись на ранее занимаемые позиции.

Ранее газета The New York Times сообщила, что ВСУ понесли серьезные потери в боях под Артемовском в Донецкой Народной Республике. По информации издания, 25 ноября в военный госпиталь поступили около 50 раненых, среди которых в основном были украинские солдаты, а днем медики приняли еще более 200 военнослужащих.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ уничтожили около 100 иностранных наемников, которые воевали на стороне Украины, и шесть единиц бронетехники в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.

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