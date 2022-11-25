Попытка прорыва группы диверсантов пресечена в Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Свыше 40 боевиков ВСУ, которые попытались пойти на прорыв в Запорожье, были уничтожены. Об этом сообщил член главного совета ВГА области Владимир Рогов.

"Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области", – цитирует его РИА Новости.

По словам Рогова, были также выведены из строя несколько пикапов, три бронемашины и другая бронетехника.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в Центральной России активизировались украинские разведывательно-диверсионные группы. Он отмечал, что обычно атаки направлены на объекты гражданской инфраструктуры.

Патрушев также рассказал об участившихся попытках представителей радикальных и экстремистских группировок проникнуть на территорию РФ с целью совершения терактов и ведения подрывной деятельности.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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