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На стороне Киева воюют до 10 зарубежных частных военных компаний. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 24".

"Частных военных компаний здесь тоже немало. Сейчас затрудняюсь сказать, сколько именно, но их порядка десяти, этих частных компаний", – указал он.

По словам Марочко, на Украине также наблюдается большое количество наемников из бывших республик Советского Союза, государств Восточной Европы и Североатлантического альянса.

Офицер обратил внимание на то, что еще до начала СВО на Украине работал "иностранный легион". В него входили граждане из стран Прибалтики. Однако на сегодняшний день они разделились на более мелкие группы и начали выполнять различные действия в Донбассе.

"Прежде всего это устрашающее действие, то есть они выступают в качестве заградотрядов, это штурмовые подразделения, потому что они имеют навыки и опыт, а как раз квалифицированных кадров у вооруженных формирований Украины сейчас не хватает", – пояснил Марочко.

Ранее российская армия уничтожила более 85 иностранных наемников, которые пытались остановить подразделения ВС РФ на южно-донецком направлении. По данным министерства обороны России, боевики и их техника были уничтожены в результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации.

До этого также российские солдаты успешно отразили атаку ВСУ на купянском направлении. В результате были уничтожены более 90 бойцов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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