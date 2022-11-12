Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 85 наемников на южно-донецком направлении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российские военные уничтожили свыше 85 иностранных наемников, которые пытались остановить подразделения Вооруженных сил РФ на южно-донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южно-донецком направлении подразделения иностранных наемников контратаками в направлении населенных пунктов Степное, Владимировка и Павловка ДНР пытались остановить продвижение российских войск", – сказал он.

Конашенков уточнил, что иностранные боевики, семь боевых бронированных машин и два пикапа были уничтожены в результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска успешно отразили атаку украинской армии на купянском направлении, в результате чего были уничтожены более 90 бойцов ВСУ.

В ведомстве рассказали, что две украинские роты вместе с иностранными наемниками попытались атаковать в направлении Куземовки в ЛНР. Однако их встретил огонь артиллерии ВС РФ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В ДНР спецслужбы за полгода обнаружили десятки тайников с оружием

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!