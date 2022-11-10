Пригожин обвинил предприятия Петербурга в спонсировании украинских националистов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Многие предприятия Санкт-Петербурга спонсируют националистические подразделения Украины, которые "убивают русских парней". Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, чей комментарий приводит пресс-служба принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд".

Он подчеркнул, что губернатор города Александр Беглов знает об этом. Кроме того, по мнению Пригожина, глава Петербурга знаком с этими людьми и "лоббирует их интересы".

"Вы за кого, Александр Дмитриевич? Хотите поддерживать проукраинских музыкантов ("Би-2"), проукраинских блогеров (Невзоров (Александр Невзоров, признан в России СМИ-иноагентом. – Прим. ред.) и украинский бизнес (New Diamond Technologies)?" – написал бизнесмен.

Таким образом Пригожин прокомментировал отказ Госстройнадзора выдать разрешение на ввод в эксплуатацию "ЧВК Вагнер Центр". Он добавил, что город приступил к жесткому противодействию работы центра.

Основатель ЧВК "Вагнер" подчеркнул, что среди бизнеса и политической элиты России находится множество недобитых агентов Михаила Ходорковского, а также иностранных спецслужб и либералов.

"Осталось ждать совсем недолго, когда этих либералов "уничтожат". Но, кроме них, существуют явные агенты Запада, люди, которых надо судить за измену Родине. И мы их можем легко узнать по наглой рыжей морде с гладко сбритыми недавно усами", – отметил Пригожин.

Ранее Пригожин ответил на критику его и наемников, принимающих участие в боевых действиях на стороне России. У него спросили, не опасается ли он привлечения к ответственности по статье 359 УК РФ ("Наемничество") за создание частной военной компании. Пригожин же подчеркнул, что за РФ воюют "десятки тысяч наемников". Он пообещал лично арестовать их и самого себя, если их автоматы возьмут в руки десятки тысяч критиков.



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