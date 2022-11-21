В Херсонской области ликвидировали группу диверсантов, пытавшуюся пересечь Днепр

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России ликвидировали участников диверсионной группировки, пытавшихся перебраться через реку Днепр. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Днепровское Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ при попытке переправиться на катере на левый берег реки Днепр", – сообщили в оборонном ведомстве.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал ВС РФ приступить к отводу войск за Днепр. Отвод армии он объяснил необходимостью сохранить жизни и здоровье военных.

Переброска российских войск на левый берег реки завершилась 11 ноября. В Минобороны сообщили, что в ходе проведения операции военные справились с задачей и заняли позиции.

Позже киевские власти заявили о взятии города Алешки в Херсонской области под контроль ВСУ. В пресс-службе администрации региона опровергли информацию о взятии города, расположенного на левом берегу Днепра.



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