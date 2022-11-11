ВС РФ завершили переброску подразделений на левый берег Днепра

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия на херсонском направлении завершила переброску группировки на левый берег реки Днепр, потерь в личном составе и военной техники не допущено. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня в 05:00 по московскому времени завершена переброска подразделений российских войск на левый берег реки Днепр. Ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу не оставлено. <...> Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств <...> не допущено", – заявил он.

По словам Конашенкова, все военнослужащие успешно переправились на левобережную часть Херсонской области и заняли заранее подготовленные оборонительные рубежи. Кроме того, российские военные оказали помощь в эвакуации гражданским лицам, пожелавшим покинуть правый берег Днепра.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступить к отводу войск за Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

Он также поручил обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники на левобережную часть. Министр подчеркнул, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ПВО РФ отбила удары ВСУ при переходе войск на левый берег Днепра

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