В Кремле не стали комментировать мнения экспертов по Херсону

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Кремль не комментирует мнения экспертов о маневрах российских войск в Херсоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Много разных экспертов. Есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое. Мы не хотели бы комментировать ни тех ни других, специальная военная операция продолжается", – заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать мнение экспертов, заявивших, что этот маневр бьет по престижу российского руководства.

Он также подчеркнул, что эта ситуация не является унизительной для президента страны. Отрицательно представитель Кремля ответил и на вопрос, не жалеют ли в Москве о том, что провели большую церемонию, связанную с принятием в состав России новых регионов.

Он подчеркнул, что Кремль не жалеет о принятии Херсонской области в состав страны. По словам Пескова, законодательно это субъект Российской Федерации, этот статус закреплен, и здесь не может быть никаких изменений.

Министр военного ведомства РФ Сергей Шойгу 9 ноября отдал приказ приступить к отводу войск за реку Днепр после доклада командующего группировкой войск в районе СВО генерала армии Сергея Суровикина.

Он также поручил обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники на левобережную часть. Министр указал, что жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда являются приоритетом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ по плану выполняют маневр на левый берег Днепра – Минобороны

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