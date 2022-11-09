Из Херсонской области в целях безопасности эвакуировали около 80 тысяч человек

Фото: ТАСС/EPA/STRINGER

Около 80 тысяч человек эвакуировали из Херсонской области в целях безопасности, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

По его словам, власти помогают выехать всем желающим. Сам он находится в Херсоне.

Ранее Стремоусов сообщил о наступлении украинских войск на Снегиревку. В ночь на 9 ноября он заявил, что идет серьезный бой, российская армия сдерживает атаки противника и удерживает линию обороны.

Стремоусов отмечал, что в наступлении задействованы польские и англоязычные наемники.

7 ноября российские военные сорвали попытку наступления украинских войск в Херсонской области, уничтожив более 100 солдат противника. Как сообщали в министерстве обороны РФ, подразделения ВСУ были вынуждены вернуться на исходные позиции.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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