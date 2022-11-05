ВСУ усилили обстрелы Херсонской области в рамках подготовки к наступлению – власти

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области в ходе подготовке к новому этапу наступления, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"(ВСУ. – Прим. ред.) готовятся к очередному этапу наступления на Херсонскую область. Бригадные артиллерийские группы, минометные батареи, самолеты тактической и вертолеты армейской авиации ведут массированный огонь", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Стремоусова, ВСУ готовятся к штурму.

Накануне в Херсоне объявили круглосуточный комендантский час из-за возможных провокаций со стороны Украины. Отмечалось, что в городе возможны теракты и другие провокации со стороны ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону

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