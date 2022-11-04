Украину ждет катастрофический провал при попытке нападения на Крым – СМИ

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Если Украина примет решение напасть на Крым, это обернется для нее катастрофическим провалом. Об этом сообщает издание The Hill.

"У нее не хватает вертолетов и других десантных средств. Проведение таких операций может быть сопряжено с риском катастрофического провала", – говорится в материале.

В статье упомянули, что Украина до этого совершила попытку нападения на Крым, устроив теракт на Крымском мосту. Помимо этого, попыткой Киева захвата Крыма стала атака кораблей в Севастополе беспилотниками.

Другие же действия Киева, направленные на захват полуострова, приведут президента Украины Владимира Зеленского к провалу и тяжелым последствиям, сообщает издание.

Как уточняется в публикации, Крым соединен с материком сильно защищенной полосой земли. Несмотря на это ВС РФ могут легко провести инженерные работы, которые заблокируют сухопутную кампанию.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что планирует отправиться в Крым, чтобы увидеть море. При этом он заявил, что зимой на море делать нечего, поэтому намерен посетить регион в теплое время года.

До этого украинский лидер подписал указ о признании недействительными тех, которые одобрил Владимир Путин. Речь шла о независимости Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

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