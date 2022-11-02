Зеленский заявил, что хочет посетить Крым и увидеть море

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поехать в Крым, чтобы увидеть море. Об этом он заявил в интервью Чешскому телевидению.

"Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море", – сказал украинский лидер, отвечая на вопрос, что он сделает в первую очередь, если Украина одержит победу в конфликте с Россией.

Говоря о возможных сроках такой поездки, Зеленский отметил, что это точно произойдет не зимой.

"Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло", – пояснил он.

Ранее Зеленский подписал указ о признании недействительными указов Владимира Путина о независимости Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Также в указе идет речь о непризнании Украиной и других документов, сопряженных с реализацией перечисленных выше указов президента РФ.

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