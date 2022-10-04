Зеленский подписал указ о непризнании независимости Крыма и новых регионов России

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Владимир Зеленский подписал указ о признании недействительными указов Владимира Путина о независимости Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Документ опубликован на сайте президента Украины.

"Признать ничтожными, то есть не порождающими никаких юридических последствий, указы президента Российской Федерации от 17 марта 2014 года № 147, от 21 февраля 2022 года № 71, от 21 февраля 2022 года № 72, от 29 сентября 2022 года № 685, от 29 сентября 2022 года № 686", – говорится в нем.

Также в указе идет речь о непризнании Украиной и других документов, сопряженных с реализацией перечисленных выше указов президента РФ.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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