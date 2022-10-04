Путин может подписать законы о вхождении четырех новых регионов в РФ 4 октября

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин во вторник, 4 октября, может подписать федеральные конституционные законы о вступлении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такой шанс есть. Вот-вот поступят, собственно, скорее всего, сегодня они будут подписаны", – приводит ТАСС его слова.
Официальный представитель Кремля также добавил, что на этот день публичные выступления российского лидера по данному событию не запланированы.
Накануне данные международные договоры ратифицировала Госдума.
Ранее во вторник Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.
Референдумы о вхождении в состав России новых территорий состоялись с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.
Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Свои подписи поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".
Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября
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