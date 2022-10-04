Совфед единогласно одобрил ратификацию договоров о включении новых субъектов в состав РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно документам, пределы новых субъектов будут определены границами территории, которые "существовали на день их образования и принятия в РФ". Также предусматривается образование в РФ двух республик и двух областей, которые сохранят действующие названия. Их главы получат статус губернаторов.

Уточняется, что президент РФ назначит врио руководителей субъектов в течение 10 дней с момента принятия регионов в состав России.

Накануне данные международные договоры ратифицировала Госдума.

Референдумы о вхождении в состав России новых территорий состоялись с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Свои подписи поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".



Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября

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