ГД ратифицировала договор о вхождении в РФ четырех регионов

Фото: Агентство "Москва"

Госдума единогласно ратифицировала договор о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Накануне договор о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей внес на ратификацию в Госдуму Владимир Путин.

Референдумы о вхождении в состав России новых территорий состоялись с 23 по 27 сентября. В ДНР за вхождение в состав РФ проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР – 98,42%, в Запорожской области – 93,11%, в Херсонской области – 87,05%.

Документы о принятии республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России были подписаны 30 сентября. Свои подписи поставили Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий, Владимир Сальдо. Церемония завершилась исполнением гимна России, после чего Путин и главы четырех новых субъектов сложили руки вместе и скандировали "Россия".



Подписание договоров о принятии в РФ новых территорий пройдет 30 сентября

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