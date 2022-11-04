Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Херсоне объявили круглосуточный комендантский час из-за возможных провокаций со стороны Украины. Соответствующая информация ранее появилась в телеграм-канале замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, однако позже она пропала.

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", – говорилось в видеообращении Стремоусова.

Чиновник отмечал, что в городе возможны теракты и другие провокации со стороны ВСУ. Он в очередной раз призвал всех оставшихся местных жителей перебраться на левый берег Днепра и дать "военным сделать свое дело".

2 ноября власти Херсонской области сообщили о завершении эвакуации мирных жителей с правобережной части региона. Вместе с тем было принято решение ограничить движение транспорта через Днепр.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Власти Херсонской области временно закроют движение через Днепр

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