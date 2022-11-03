Стремоусов предположил, что российские войска могут покинуть Херсон

Фото: телеграм-канал "Кирилл Стремоусов"

Замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что армия РФ может покинуть Херсон в ближайшее время и перебраться на левый берег Днепра.

Это значит, что жителям города необходимо уехать из населенного пункта как можно скорее. Для помощи в проведении эвакуации населения власти запустили горячую линию.

"Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области. И те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег", – сказал он в эфире "Соловьев LIVE".

Ранее сообщалось, что с 6 ноября в Каховском районе Херсонской области начнется принудительная эвакуация. Жителей призвали немедленно уехать из населенных пунктов в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации добавили, что эвакуация проводится организованно транспортом.

До этого Стремоусов заявил, что ВСУ стянули к линии фронта наемников и военную технику. Из-за этого местных жителей начали вывозить из региона в более безопасные места. С 20 октября в Херсонской области действует военное положение.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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