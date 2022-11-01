Стремоусов заявил о попытке ВСУ пробиться на бериславском направлении в Херсонскую область

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские боевики предприняли попытку прорваться на бериславском направлении. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он уточнил, что ВСУ попытались прорваться со стороны Никополя, однако атаки удалось отразить. При этом, пояснил Стремоусов, в данном случае не было замечено масштабного наступления.

Ранее замруководителя администрации региона заявил, что в настоящее время ситуация на линии фронта находится под контролем. При этом он не исключил, что в ближайшее время ВСУ могут предпринять попытку широкомасштабного наступления на Херсонскую область.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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