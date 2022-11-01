Почти 200 иностранных наемников уничтожены за две недели в ходе СВО – Шойгу

Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции российские ВС ликвидировали почти 200 иностранных наемников, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он уточнил, что уничтожены больше 190 иностранных наемников, 74 танка, 235 других бронированных машин, 2 установки залпового огня HIMARS и 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

Ранее в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что Киев готовит в Харьковской области провокацию для обвинения Вооруженных сил РФ.

В ведомстве добавили, что в городе Волчанске во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделение иностранных наемников готовит обстрел из артиллерийских орудий.

Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Оно начал действовать в данных регионах с 20 октября.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

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