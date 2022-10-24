Киев готовит провокацию с обстрелом наемниками гражданских для обвинения в этом РФ – МО РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Киев готовит в Харьковской области провокацию для обвинения Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

В ведомстве добавили, что в городе Волчанске Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделение иностранных наемников готовят обстрел из артиллерийских орудий места скопления горожан.

Ранее Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Оно начнет действовать в данных регионах с 00:00 20 октября.

Кабмину поручено за три дня представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в случае применения ядерного оружия Россией Владимир Путин станет законной целью США. Он объяснил, что подобное заявление вызвано тем, что глава российского государства "должен знать" о списке целей Вашингтона на указанный случай.

Как позже отметил сам Путин, акты ядерного терроризма совершает Украина. Удары киевского режима по Запорожской АЭС наглядно демонстрируют атаки ядерного характера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

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