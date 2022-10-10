14:06Политика
Путин обвинил Киев в актах ядерного терроризма
Фото: YouTube/"Euronews по-русски"
Владимир Путин обвинил украинскую сторону в актах ядерного терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это и акты атомного терроризма. Имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС", – уточнил президент.
При этом, как подчеркнул Путин, Киев уже на протяжении длительного времени пользуется террористическими методами, включая убийства общественных деятелей, представителей СМИ и ученых.
Российский лидер также сообщил, что украинская сторона трижды атаковала Курскую атомную электростанцию, подрывая ЛЭП.
"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", – отметил глава РФ.
Ранее Путин заявил, что вина в попытке подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток" лежит на украинской стороне. При этом он подчеркивал, что уже был совершен целый ряд терактов и попыток подобных действий в отношении объектов социально значимой инфраструктуры РФ.
Президент РФ также указал на то, что все подобные провокации доказывают объективные сведения, включая показания самих задержанных исполнителей этих терактов.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!