Путин обвинил Киев в актах ядерного терроризма

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Владимир Путин обвинил украинскую сторону в актах ядерного терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это и акты атомного терроризма. Имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС", – уточнил президент.

При этом, как подчеркнул Путин, Киев уже на протяжении длительного времени пользуется террористическими методами, включая убийства общественных деятелей, представителей СМИ и ученых.

Российский лидер также сообщил, что украинская сторона трижды атаковала Курскую атомную электростанцию, подрывая ЛЭП.

"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", – отметил глава РФ.

Ранее Путин заявил, что вина в попытке подрыва одного из участков газопровода "Турецкий поток" лежит на украинской стороне. При этом он подчеркивал, что уже был совершен целый ряд терактов и попыток подобных действий в отношении объектов социально значимой инфраструктуры РФ.

Президент РФ также указал на то, что все подобные провокации доказывают объективные сведения, включая показания самих задержанных исполнителей этих терактов.



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