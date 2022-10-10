В Кремле отреагировали на призыв Вены прекратить удары по Украине

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Австрийские власти вряд ли имеют право адресовать РФ призывы прекратить нанесение ударов по Украине, поскольку они не обвиняли Киев в обстреле российских инфраструктурных объектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее с призывом немедленно прекратить атаки на украинские города выступил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

"Австрия, если мы правильно понимаем, не обвиняла Украину в нанесении ударов по критически важной инфраструктуре РФ. Нет. Поэтому вряд ли они имеют право на подобные заявления", – сказал Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, российские военные обстреливают энергообъекты в разных частях страны.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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