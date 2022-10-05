05 октября, 21:57Политика
Политолог оценил предложение Австрии провести у себя переговоры по ситуации на Украине
Фото: depositphotos/pajche
Предложение Австрии провести переговоры по урегулированию ситуации на Украине обусловлено желанием этой страны набрать политические очки на международной арене. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил политолог Павел Салин.
"Все эти игроки держат в голове вариант, что рано или поздно сторонам придется договариваться, и тогда уже, когда встанет вопрос о реальной площадке переговоров, можно будет сказать, что я был первым или одним из первых", – сказал эксперт.
По его словам, сделать такое заявление политикам не стоит ничего. Он также напомнил, что ранее с аналогичной инициативой неоднократно выступала Турция.
Ранее издание The Hill написало, что власти Австрии якобы предложили провести у себя переговоры по урегулированию кризиса. Отмечалось, что Запад опасается эскалации конфликта.
Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Вены подобных предложений.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!