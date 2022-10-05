Кремль не получал предложений от Вены о проведении в Австрии переговоров по деэскалации

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В Кремле не получали от Австрии предложений о ее посредничестве в мирных переговорах между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не поступало", – приводит "Газета.ру" его слова.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что события на Украине демонстрируют, что санкции против РФ действуют медленнее, чем надеялись в Евросоюзе. По мнению политика, "интеллигентные" санкции против России, подразумевающие меры и против экономики страны, будут успешны, однако должно пройти больше времени.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Австрия не собирается вступать в НАТО – Нехаммер

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