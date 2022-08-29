Канцлер Австрии призвал Евросоюз не позволять Путину определять цены на электроэнергию

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал "остановить безумие" на топливных рынках, пишет Reuters.
По его словам, в нынешнем виде рынок сам себя не отрегулирует. Канцлер Австрии призвал страны Евросоюза общими усилиями остановить "ценовой взрыв".
"Мы не должны позволять Путину каждый день решать вопрос о цене на электроэнергию в Европе", – добавил политик.
Ранее цена на газ в Европе впервые с начала марта поднялась выше 3 300 долларов за тысячу кубометров.
До этого глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин выразил мнение, что подорожание газа до трех тысяч долларов за тысячу кубометров является только началом проблем европейцев. По словам специалиста, у Брюсселя и Москвы разные подходы к решению энергетического вопроса. Первый хочет получить газ в обмен на турбину, второй нуждается в гарантиях снятия санкций в области технологий, что в дальнейшем позволит ей без проблем эксплуатировать силовую установку.
Также Нехаммер заявил, что события на Украине демонстрируют, что санкции против РФ действуют медленнее, чем надеялись в Евросоюзе. По мнению политика, "интеллигентные" санкции против России, подразумевающие меры и против экономики страны, будут успешны, однако должно пройти больше времени.
"Деньги 24": биржевые цены на газ в Европе
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