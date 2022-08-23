Расчетная цена газовых фьючерсов в Европе достигла исторического максимума

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Расчетная цена понедельника стала рекордной за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года, достигла 2861,6 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, в пятницу вечером фьючерсные контракты повышались почти на 8%, выше 2700 долларов за тысячу кубометров впервые с марта. Далее утром в понедельник они росли уже на 20% и перешагнули 3000 долларов, при этом остановившись на закрытии чуть ниже 2900 долларов.

В понедельник, 22 августа, цена газа в европейских странах поднялась выше 2,8 тысячи долларов за тысячу кубометров впервые с начала марта в связи с новостями о приостановке поставок по "Северному потоку" на трое суток. Ближе к полудню стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 3 024 тысяч долларов за одну тысячу кубометров.

Ситуацию с подорожанием газа в Европе прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, назвав ее результатом "восхитительной комбинации" политиков Евросоюза. Также он допустил, что к концу года газ в Европе вырастет в цене до 3–4 тысяч за тысячу кубометров.

