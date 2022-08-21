Siemens извинилась за шутку с плейлистом для "одинокой" турбины "Северного потока"

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Siemens Energy удалила свой пост в Twitter с предложением создать плейлист для "одинокой" турбины "Северного потока", которая находится на площадке компании в ФРГ.

"Мы поняли, что тональность и тема твита были сочтены неуместными. В наши намерения это не входило. Мы приносим свои извинения", – говорится в заявлении немецкой компании, опубликованном в Twitter.

В публикации, которую Siemens Energy удалила из своего микроблога, было предложение создать для турбины "Северного потока" плейлист в Spotify. Компанией было предложено начать с песни So Lonely группы The Police.

В ответ на это российская энергетическая компания "Газпром" предложила Siemens включить в плейлист песню Breaking the Law ("Нарушая закон").

В начале августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что препятствия с немецкой стороны для отправки в Россию отремонтированной турбины для газопровода "Северный поток" отсутствуют. По его словам, машина будет доставлена, как только РФ "этого пожелает". В то же время гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что турбина не может быть доставлена в Россию из-за отсутствия участия в процессе "Газпрома".

Замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов, в свою очередь, заявил, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

