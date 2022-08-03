Шольц заявил об отсутствии препятствий для подключения турбины Siemens в РФ

Фото: ТАСС/Bodo Marks/dpa/picture-alliance

Препятствия для отправки в Россию отремонтированной турбины для газопровода "Северный поток" отсутствуют, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"С немецкой стороны нет препятствий для отправки в Россию турбины для "Северного потока", – приводит его слова "Итерфакс".

Шольц подчеркнул, что турбина будет доставлена, как только РФ "этого пожелает".

В свою очередь, генеральный директор компании Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что турбина для газопровода "Северный поток" не может быть доставлена в Россию из-за отсутствия участия в процессе "Газпрома".

29 июля замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что доставка турбины в Германию не соответствует контракту. По его словам, после решения вопроса с турбинами для "Северного потока" газ направят в Европу по трубопроводу в прежнем режиме. Вместе с тем он опасается, что если конечной точкой доставки будет Россия, то Канада отзовет разрешение на перевозку и ремонт двигателей.

Ранее сообщалось, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес России по данному поводу.

До этого Владимир Путин заявил, что, если РФ не вернут турбину для "Северного потока", прокачка топлива по данному маршруту сократится с 60 до 30 миллионов кубометров в сутки.

