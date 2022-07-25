В Siemens не увидели связи между снижением поставок газа по "Северному потоку" и турбиной

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Представитель компании Siemens Energy заявил об отсутствии связи между сокращением поставок газа и турбиной для газопровода "Северный поток".

"На данный момент мы не видим никакой связи между турбиной и сокращением поставок газа, которое было осуществлено или объявлено", – приводит ТАСС заявление пресс-службы.

По словам представителя Siemens Energy, канадские власти дали соглашение на перевозку обслуживаемых в Монреале турбин в Германию.

В компании подчеркнули, что Германией были предоставлены все необходимые для экспорта турбины в Россию документы еще в начале предыдущей недели. При этом представитель Siemens Energy указал на то, что для ввоза турбины в РФ не хватает таможенных документов.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. По информации издания, теперь российская компания должна изменить базис поставки с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ для того, чтобы Siemens могла отправить турбину.

22 июля "Газпром" сообщил, что вновь обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату турбины для "Северного потока". Российская компания уже неоднократно направляла обращение, однако документы так и не пришли.

За день до этого агентство Reuters заявило, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес Москвы по данному поводу.

