Siemens передала "Газпрому" экспортную лицензию на ремонт газовых турбин – СМИ

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Siemens Energy передала "Газпрому" экспортную лицензию Канады, позволяющую транспортировать и ремонтировать газовые турбины для "Северного потока" до конца 2024 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

По информации издания, теперь российская компания должна изменить базис поставки с канадского Монреаля на конечный пункт в РФ для того, чтобы Siemens могла отправить турбину.

Отмечается, что турбина должна была отправиться из Германии 23 июля, однако ее не отгрузили на паром из-за сложностей с документами. Как утверждает издание, теперь турбина сможет покинуть ФРГ только в середине этой недели, но при условии, что "Газпром" пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы.

22 июля "Газпром" сообщил, что вновь обратился к Siemens с просьбой предоставить документы по возврату турбины для "Северного потока". Российская компания уже неоднократно направляла обращение, однако документы так и не пришли.

За день до этого агентство Reuters заявило, что турбина для "Северного потока" застряла в Германии якобы из-за отсутствия разрешения на ее обратную транспортировку со стороны России. Позднее в Кремле опровергли причастность РФ к задержке возврата турбины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул безосновательность любых обвинений в адрес Москвы по данному поводу.

