В Siemens выразили готовность обслуживать больше турбин для "Северного потока"

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Siemens готова обслуживать больше турбин для поставок газа по "Северному потоку" при наличии такого запроса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В Siemens добавили, что при нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом.

"Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят", – заявили в компании.

Там добавили, что целью организации всегда является доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром" так и не получила от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для "Северного потока". В "Газпроме" подчеркнули, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкций и последующий капремонт других двигателей для газопровода напрямую влияют на его безопасную эксплуатацию.

