Решение Канады не возвращать газовую турбину не является политическим – Путин

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Российский лидер подчеркнул, что у действий канадской стороны нет политических мотивов. Сложности с возвратом турбины вызваны не спецоперацией по защите ДНР и ЛНР, а прагматическими мотивами, заявил Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Он также сообщил, что Канада сама хочет выйти на европейский рынок в качестве поставщика нефти и газа, поэтому возникли сложности с возвратом газотурбинного двигателя для "Северного потока".

"Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против "Газпрома", хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок", – приводит слова Путина РИА Новости.

Президент также усомнился в качестве ремонта двигателя.

"Говорят, что вернут эти машины, одну во всяком случае, но в каком качестве вернут, каковы там технические параметры после выхода из этого планового ремонта? Может, возьмут и в какой-то момент отключат, и встанет "Северный поток – 1", – отметил Путин.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Канада 17 июля отправила на самолете турбину Siemens для "Северного потока" в Германию. В России она должна быть к 24 июля. Отмечалось, что машина доставляется в ФРГ самолетом, а не по воде, как планировалось изначально, что должно ускорить прибытие. В РФ турбину планируют доставить на пароме и по суше через Хельсинки.

До этого аналитик Игорь Юшков предупредил, что работу газопровода "Северный поток" могут остановить как раз к началу отопительного сезона в Европе. По словам специалиста, такое развитие событий вполне вероятно, если Канада откажется от системного ремонта газовых турбин. Юшков пояснил, что в таком случае газопроводу придется снижать пропускную способность, ведь следующую турбину тоже нужно ремонтировать, но сделать это смогут только в Канаде.

